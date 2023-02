Ucraina: i Consigli comunali delle grandi città italiane scrivono al sindaco di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dall'invasione e dall'inizio della guerra russa all'Ucraina, le Presidenti e i Presidenti dei Consigli comunali delle grandi città italiane scrivono una lettera al sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, presidente dell'Associazione delle Città Ucraine, per manifestare a tutti gli amministratori e ai rappresentanti dei municipi ucraini "il nostro il pensiero a sostegno della coraggiosa battaglia del popolo ucraino". La lettera è stata sottoscritta dalle presidenti e dai presidenti dei Consigli comunali di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Aosta, Ancona, Bolzano, Campobasso. "Il 24 febbraio 2023 sarà trascorso un anno dall'invasione russa in Ucraina; un anno di guerra, di violenze e devastazioni che non hanno risparmiato neanche i vostri bambini. Da subito la Nato, l'Unione europea, l'Italia si sono opposte politicamente all'aggressione e schierate a sostegno del vostro popolo oppresso. Oggi, in occasione di questo triste anniversario, vogliamo esprimerti la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, e ti chiediamo di far arrivare questo messaggio e il nostro il pensiero a sostegno della coraggiosa battaglia del popolo ucraino alle colleghe e ai colleghi amministratori locali e rappresentanti dei municipi ucraini. Con l'auspicio che un negoziato rispettoso frutto del lavoro della diplomazia internazionale possa portare al più presto alla fine del conflitto, ti salutiamo calorosamente" è quanto espresso dalle presidneti e dai presidenti dei Consigli comunali. (Com)