Turismo: Alaio (Bcp), prorogati termini per il click day del Fri-Tur (2)

- Secondo Liliana Speranza (presidente della Commissione Turismo dell'Odcec Napoli): "Il turismo è una fonte di economia importantissima, finanziata dal Pnrr con oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro per migliorare l'offerta degli operatori del settore. Bene la proroga dell'apertura del bando Fri-Tur che consente a chi opera in una città come Napoli, che ha registrato milioni di turisti, di consolidare il grande indotto per l'economia locale". Un approfondimento sul sistema dei trasporti al servizio di turisti e cittadini è stato offerto dal Presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio: "Siamo indietro come sistema generale dei trasporti in Campania perché scontiamo ritardi di decenni sulle infrastrutture e sull'acquisto di treni. Il Recovery ci dà una grossa mano e stiamo facendo una corsa contro il tempo per recuperare il tempo perduto. Nel giro di tre anni saremo in grado di fare quel salto di qualità che tutti si aspettano". Al forum sono intervenuti Salvatore Naldi (presidente Federalberghi di Napoli, che parlato dei servizi di accoglienza per lo sviluppo del turismo), Raffaele Sibilio (professore associato di Sociologia all'Università Federico II che si è soffermato sull'accoglienza e l'innovazione) e Antonio Ricciardi (professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università della Calabria e presidente della Fondazione Ipe Business school, che ha illustrato il Progetto di accoglienza "destinazione Napoli"). Le conclusioni sono state affidate ad Arturo Capasso (professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università del Sannio). (ren)