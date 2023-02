© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno dall'invasione russa in Ucraina, preghiera per la pace con l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia. Napoli, Chiesa del Monastero di clausura delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, Piazza San Giuseppe dei Ruffi, via Duomo (ore 18.00). (ren)