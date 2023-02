Porti: Musumeci, traffico merci linfa vitale dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico merci “è la linfa vitale dell’economia, ed esserne attraversati può costituire un vantaggio. Per questo le linee di comunicazione e di approvvigionamento sono così importanti”. A dirlo è stato il ministro per il Mare, Nello Musumeci, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sulle linee programmatiche in materia di politiche del mare. La salvaguardia di questo settore e più in generale la protezione dell’intero sistema produttivo connesso al trasporto marittimo a ha chiarito - è quindi essenziale “per lo sviluppo economico del Paese. Da questo punto di vista, ha concluso, sarà necessario “coordinare gli sforzi al fine di garantire sempre maggiore sicurezza alle linee di comunicazione marittime salvaguardando anche la logistica al fine di garantire la prosperità economica e la libertà degli scambi commerciali senza ostacoli. Ovviamente - ha proseguito - essere attraversati dal traffico merci è un bene, ma essere destinatari, o origine delle merci in movimento, lo è ancor di più”. (Rin)