Campania: Ciampi (M5S), Circumvesuviana fallimento dell'amministrazione De Luca

- "Il nuovo rapporto Pendolaria di Legambiente purtroppo non rappresenta una novità. Lo stato in cui versa la Circumvesuviana è noto a tutti. La realtà, inoltre, è peggiore dei dati. Guasti, ritardi e corse soppresse si verificano ogni giorno e sono frutto di un'incapacità gestionale che non possiamo giustificare". A denunciarlo è stato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi, componente della commissione trasporti. "Inoltre Eav non soltanto non risponde alle richieste della grande conurbazione di Napoli ma non dà risposte ai pendolari delle province di Avellino e Benevento ai quali riserva disservizi, stazioni poco sicure, servizi sostitutivi con bus, a causa del ritardo dei lavori di ammodernamento delle linee (un caso di scuola è la tratta Cancello-Benevento via Valle Caudina)", ha aggiunto Ciampi. "De Luca solo qualche mese fa dichiarava: 'Il presidente dell'Eav ha fatto un lavoro eccezionale e ha il riconoscimento dei campani. Sulla Circumvesuviana basta lamentele, stiamo facendo miracoli'. Mentre alcuni giorni fa annunciava che "il problema" sarà risolto definitivamente fra 2-3 anni. Sette anni a quanto pare non sono stati sufficienti. Il presidente della Regione e assessore pro tempore ai trasporti De Luca smetta di prendere in giro i cittadini, faccia mia culpa - ha concluso Ciampi - e metta fine a questa gestione ingloriosa".(Ren)