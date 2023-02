Sud: Confindustria, Zes strumento fondamentale per sviluppo Meridione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi nella sede di Confindustria l’incontro tra Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria, Pasquale Lorusso, vicepresidente di Confindustria per l’Economia del Mare, e Giuseppe Romano, commissario straordinario di Governo delle Zes Campania e Calabria, sul tema delle Zone Economiche Speciali (Zes). Nel corso dell’incontro c’è stata totale convergenza nel confermare che le Zes rappresentano uno strumento imprescindibile per coniugare sviluppo produttivo e logistico del Sud e imprimere impulso agli investimenti pubblici e privati, trasformando il Mezzogiorno in una piattaforma logistica europea al centro del Mediterraneo. Proprio per questi motivi e visti i risultati positivi, Confindustria auspica che si renda permanente la collaborazione con le Istituzioni volta a condividere esperienze e valutazioni sulle opportunità e le criticità legate al funzionamento delle Zes. Chiediamo quindi al ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, la massima attenzione ad uno strumento così importante per lo sviluppo del Meridione, dando seguito al dialogo già avviato. (segue) (Rin)