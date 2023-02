Anziani: Mazzella (M5S), no alle sole cure farmacologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No ai soli farmaci, le cure per gli anziani interessano molto altro", ha dichiarato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "È passato un mio emendamento in cui come M5s abbiamo previsto la promozione e l' attuazione di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività psicosociali, relazionali come la Pet Therapy. L'obiettivo èpreservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita. In pratica scegliamo di inserire nell'ordinarietà anche le cure non farmacologiche per oltre 14 milioni di anziani esposti, come accade già in altri Paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Australia, ma anche Francia, Austria e Olanda)", ha concluso. (Ren)