Torino: Toccalini (Lega), bene proposta Salvini di assemblea pubblica studenti a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega Giovani è sempre stata disponibile al dialogo nelle scuole, confrontandosi su idee e progetti, condannando ogni tipo di violenza e non rispetto delle leggi. Bene ha fatto il Ministro Salvini a lanciare una proposta di confronto nel liceo Einstein di Torino. Lo ha affermato in una nota stampa il deputato della Lega Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani del Partito commentando la proposta di Salvini dopo le minacce ricevute dal collettivo del liceo Einstein di Torino. "La partecipazione dei ragazzi alla politica è importante così come è essenziale che ci sia educazione e rispetto dei valori civili. Per questo sarebbe bello estendere quest'iniziativa a tutti gli istituti", ha concluso. (Rpi)