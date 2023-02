Caserta: domani al Belvedere di San Leucio presentazione fumetto sull’autismo "Sono Salvo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- domani, 24 febbraio alle ore 11.00 verrà presentato ufficialmente nel Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio a Caserta “Sono Salvo”, il fumetto dedicato all’inclusione e pensato per essere distribuito nelle scuole per sensibilizzare i più piccoli a questo tema. L’evento intitolato “L’autismo in Europa: un fumetto per sensibilizzare i bambini allo spettro autistico” è organizzato dall’europarlamentare Chiara Gemma da sempre in prima linea su queste tematiche al Parlamento europeo. A presentare l’evento sarà la stessa europarlamentare Chiara Gemma. Parteciperanno l’Istituto Comprensivo “Francesco Collecini-Giovanni XXIII” Caserta-Castel Morrone con il dirigente scolastico, Antonio Varriale, gli assessori del Comune di Caserta all’Istruzione e alla Cultura Vincenzo Battarra e al Patrimonio, Annamaria Sadutto, il Questore Antonino Messineo, il Vescovo Monsignor Pietro Lagnese, la direttrice del Real Sito Belvedere di San Leucio Ezia Pamela Cioffi, le insegnanti di Salvo Mena Ferrara, Ester Vetrone, Mariangela Zerbin, la madre di Salvo Marilù Musto ed il fumettista Giancarlo Covino*. “Il progetto editoriale – ha dichiarato Gemma - ha come protagonista Salvo, il suo amico immaginario clown e la sottoscritta. Salvo Magi è un bambino con autismo che ama disegnare, e proprio guardando i suoi disegni ho avuto l’idea di sviluppare questo progetto”. (ren)