Turismo: Alaio (Bcp), prorogati termini per il click day del Fri-Tur

- "Dopo gli anni duri di pandemia stiamo assistendo a una ripresa corposa delle attività turistiche che possono essere alimentate ulteriormente attraverso gli strumenti derivanti dal Pnrr e in particolare dal Fri-Tur. La buona notizia per gli operatori del settore è lo slittamento al 20 marzo per l'apertura dello sportello virtuale. Data che consente alle banche di produrre le delibere di finanziamento per l'immissione delle domande di partecipazione nel portale Invitalia". Lo ha annunciato Eugenio Alaio, Chief Lending Officer (Clo) Banca di Credito Popolare, nel corso del convegno "Destinazione Napoli: accoglienza e Innovazione" promosso dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, che si è svolto nell'ambito della IV edizione dell'Hospitality Sud 2023 presso la Stazione Marittima di Napoli. Sulla necessità di vincere la sfida della qualità dei servizi turistici si è espressa Valentina della Corte, (professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese dell'Università Federico II di Napoli): "La qualità dei servizi nel settore turistico è legata a due grandi sfide: l'approccio esperienziale accompagnato dalla trasformazione digitale oltre all'input importante della sostenibilità. Concetti che nel tempo che si sono sviluppati dal piano teorico a quello pratico e che oggi dimostrano la necessità per le aziende di adottare sistemi manageriali innovativi che contemplino questi aspetti". Il ruolo dei commercialisti è stato sottolineato da Marilena Nasti (consigliere dell'Odcec Napoli e componente della Commissione Turismo): "La presenza dei commercialisti partenopei all'interno della IV edizione di Hospitality Sud ci consente di parlare delle opportunità per le imprese turistiche sul piano dell'innovazione, sostenuta dall'apertura del bando del fondo rotativo per le imprese alberghiere che consentirà loro di investire per l'adeguamento ai cambiamenti dei mercati e per intercettare tutte le opportunità offerte dal Pnrr". (segue) (ren)