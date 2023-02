Infrastrutture: Annunziata (Pd), grazie a Regione Campania riparte cantiere della stazione di Baia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato davvero felice di aver partecipato questa mattina alla ripresa del cantiere della stazione Eav di Baia. Un'opera strategica per il territorio dei Campi Flegrei e ferma da oltre 10 anni per un contenzioso giudiziario. Grazie all'intervento della Regione Campania e al Presidente De Luca la stazione sarà completata e messa in servizio", è quanto ha dichiarato Giuseppe Annunziata, candidato unico alla segreteria metropolitana del Partito democratico.(ren)