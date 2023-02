Ucraina: Pedicini (Met), Meloni paragona lotta Kiev a Risorgimento? Ma gli invasori furono gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la Meloni la lotta dell'Ucraina ricorderebbe il Risorgimento italiano. Ci chiediamo, però, visto da quale parte. Quando la presidente del Consiglio, nel suo incontro con Zelensky, si è lanciata in questo singolare parallelismo, si riferiva per caso a quegli invasori, che si sono poi chiamati italiani, che misero a messo a ferro e fuoco i territori del Sud, rendendosi artefici di uccisioni di massa e devastazioni? O forse al popolo del Mezzogiorno d'Italia, che fu vittima di quell'invasione? Accadde esattamente il contrario di quello che sostiene oggi la Meloni con il suo paragone. Il popolo che subì l'invasione, quella guerra la perse. E ancora oggi ne paga le conseguenze". Così l'europarlamentare del Gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini.(Ren)