Reddito cittadinanza: Castellone (M5S), Bacoli esempio virtuoso

20 luglio 2021

- "Nella conferenza stampa 'I poveri non esistono' tenutasi ieri in Senato, abbiamo provato a offrire una narrazione diversa del reddito di cittadinanza, grazie all'esempio virtuoso della città di Bacoli", ha dichiarato la Vice Presidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle Mariolina Castellone. "Partendo dai numeri impietosi della povertà in Italia, che lo stesso reddito ha contribuito a definire fungendo da primo vero censimento degli indigenti nel nostro Paese, abbiamo visto come la povertà assoluta oggi colpisca più di 5 milioni e mezzo di persone", ha aggiunto Castellone. Dal dibattito è emerso inoltre che non è detto che il lavoro liberi da una condizione di povertà visto che, come ha ribadito l'esponente pentastellata "abbiamo 4 milioni e mezzo di lavoratori poveri che non arrivano a fine mese perché percepiscono stipendi non dignitosi"."Abbiamo inoltre raccontato come il reddito di cittadinanza andava inserito all'interno di una riforma più organica del mercato del lavoro, con politiche attive del lavoro e salario minimo e abbiamo dimostrato con un esempio concreto, ovvero Bacoli, come lo strumento dei PUC (i progetti utili alla collettività) poteva essere utilizzato dai sindaci per coinvolgere i percettori nella vita sociale e renderli parte di un vero progetto di inclusione" ha specificato la Vice Presidente di Palazzo Madama. (segue) (Ren)