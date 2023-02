© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro dal titolo "Un anno di invasione in Ucraina", per sostenere, manifestare e difendere la libertà e la democrazia del popolo ucraino. Partecipano il Console Generale Usa, Tracy Roberts Pound e l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Napoli, Palazzo Arlotta, via Chiatamone 63 (ore 17.30) (Ren)