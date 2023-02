Lavoro: Jabil, governo ottiene sospensione di tre mesi delle procedure di licenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tavolo di crisi al ministero per le Imprese e il Made in Italy (Mimit) per Jabil Italy srl, multinazionale del settore elettronico di Marcianise (Caserta), oggi il governo ha chiesto e ottenuto dall’azienda una sospensione di tre mesi delle procedure di licenziamento, che altrimenti sarebbero state avviate il primo marzo. “Nel frattempo”, spiega il sottosegretario del Mimit Fausta Bergamotto, con delega alle crisi di impresa, “si cercano soluzioni per la piena tutela dei lavoratori. Mi impegno in prima persona in questo percorso che riguarderà tutte le parti interessate”.(Rin)