Torino: Lega, solidarietà a ministro Salvini per minacce ricevute da collettivo studentesco

23 luglio 2021

- Solidarietà al ministro Matteo Salvini per le minacce di morte ricevute sui social dal collettivo studentesco di Torino con riferimenti a Piazzale Loreto e un post del leader della Lega a testa in giù. L'ennesimo episodio che si aggiunge a quello di ieri contro il ministro Valditara. Atti inaccettabili che testimoniano un'escalation di violenza non più giustificabile. Ci auguriamo vicinanza in maniera bipartisan da tutte le forze politiche. Lo hanno affermato in una nota stampa i deputati Torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto. (Rpi)