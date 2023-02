© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani dalle 15 il ministero per gli Affari regionali Roberto Calderoli sarà in VII Commissione del Consiglio regionale del Piemonte a Torino per illustrare la riforma sull'Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Saranno presenti anche il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e, in collegamento video, il presidente della Regione Alberto Cirio.(Rpi)