Stellantis: Fiom-Cgil, premio aziendale non basta, chiediamo confronto su lavoro e salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio e l’erogazione unilaterale di Stellantis non bastano a recuperare ciò che si è perso per effetto dell’inflazione, per questo abbiamo ribadito la richiesta di un’erogazione straordinaria di una mensilità e che sia riconosciuta la pienezza del premio per tutti i lavoratori di Stellantis. Lo ha affermato in una nota stampa Simone Marinelli, coordinatore automotive della Fiom-Cgil nazionale commentando i risultati finanziari e i premi ai lavoratori annunciati da Stellantis. Anche per il 2022 Stellantis conferma risultati finanziari record con 170 miliardi di euro di fatturato e un utile di 23,3 miliardi. L'azienda ha comunicato che l’importo medio del premio corrisponde a circa 1.400 euro lordi, ma per effetto del contratto specifico, gli ammortizzatori sociali ‘mangiano’ la maturazione del premio. Infatti, quello che percepiranno effettivamente le lavoratrici e i lavoratori potrebbe essere ben al di sotto del premio nominale - ha continuato Marinelli -. (segue) (Rpi)