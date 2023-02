Campania: Nappi (Lega), Circum tra le peggiori linee ferroviarie d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta la Circumvesuviana si conferma tra le peggiori linee ferroviarie d'Italia, come attesta l'ultimo rapporto Pendolaria di Legambiente, che evidenzia pure come nella nostra regione negli ultimi anni è drasticamente diminuito il numero delle persone che per spostarsi si affidano al treno o, in generale, al trasporto pubblico. Nient'altro che l'ennesima certificazione di quanto denunciamo da otto anni: la totale inefficienza del servizio dei trasporti in Campania, al netto delle 'favole del va tutto bene' che il governatore De Luca e il presidente di Eav continuano a raccontare in giro. I campani hanno imparato purtroppo sulla loro pelle come le bugie abbiano le gambe corte. La misura è colma, il primo atto per voltare pagina è mandare a casa i vertici di Eav". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)