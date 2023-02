Reddito cittadinanza: Castellone (M5S), Bacoli esempio virtuoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con me in conferenza stampa erano presenti il sindaco di Bacoli Josi della Ragione e l'assessore Lucia Basciano che ci hanno spiegato come, in un comune che sta uscendo ora dal dissesto finanziario, siano riusciti ad inserire tutti i 400 percettori di RdC nei PUC coinvolgendoli nella gestione degli uffici comunali, nell'apertura dei siti archeologici e della biblioteca, nel decoro urbano, nella cura del verde pubblico e nella sicurezza scolastica" - ha aggiunto Castellone. "Questo esempio è la prova di come, quando c'è la volontà e quando si dà priorità al bene della collettività mettendo al centro il bene dei cittadini alla fine le cose si possono fare e poi funzionano, per tutti. Ci siamo lasciati però con una preoccupazione e un grosso interrogativo: cosa succederà da agosto in poi ai 600.000 occupabili che di occupabile hanno ben poco, per età e formazione, e ai 200.000 lavoratori poveri che prendono il reddito ad integrazione dello stipendio da fame che hanno? Chi si dovrà occupare della loro formazione e ricollocazione lavorativa? E soprattutto: dal 2024 in poi si farà finta che la povertà non esiste oppure questo governo finalmente vorrà cominciare ad occuparsi davvero del bene delle persone?" - ha così concluso in una nota Castellone. (Ren)