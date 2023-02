Pd: Lo Russo, voterò alle Primarie per Stefano Bonaccini con convinzione e stima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sono migliaia in Italia le sindache, i sindaci e gli amministratori locali che da Nord a Sud, dai piccoli borghi alle grandi città, con me lo sostengono proprio per questa ragione. Stefano è uno che lavora, che sa cosa vuol dire non avere la bacchetta magica e una soluzione pronta e semplice per tutto, non parla per slogan, sa cosa vuol dire ascoltare per provare a risolvere davvero i problemi quotidiani dei cittadini. È un riformista, che ha a cuore il progresso sociale ed economico del suo territorio e dell'Italia. E ha già dimostrato di essere in grado di battere la destra, contro ogni pronostico. A mio giudizio, è quello che ci vuole per il rilancio e la ripartenza del Partito Democratico. Il 26 febbraio votiamo Stefano Bonaccini e diamogli la forza necessaria a cambiare il Pd e il Paese", conclude Lo Russo. (Rpi)