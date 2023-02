Sanità: Muscarà (Gruppo misto), non ci sono medici? Ma i soldi sì e non vengono spesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terminato da poco il mio intervento al Question Time di oggi sul dramma che sta vivendo la nostra sanità, dove da un lato vediamo De Luca festante, inaugurare cliniche private, dall'altro il dramma di vedere cittadini morire fuori ai Pronto soccorso chiusi, come la signora deceduta al San Giovanni Bosco, e non sarà l'ultima – ha dichiarato il consigliere Muscarà - La risposta della giunta è che ci sono 15 mila medici in meno, ma c'è ancora il vincolo del numero chiuso all'università; si nascondono ancora dietro ai dieci anni di commissariamento, ed ora dietro l'autonomia differenziata, ma non dimentichiamo i 100 milioni di euro non spesi per la sanità dalla Regione nel periodo Covid, utili proprio per le strutture sanitarie di prima emergenza. Che la crisi dei Pronto Soccorso ci sia è sotto gli occhi di tutti, ma con essa anche l'ipocrisia di dirigenti e assessori assenti, qualche giorno fa, proprio all'audizione dei PS, in cui medici ed infermieri hanno denunciato il rischio di prossime chiusure di altre strutture ricordiamo, pubbliche. In questo intervento ho provato a dare un po' di giustizia alla signora del San Giovanni Bosco; ho ribadito che sarebbe stato opportuno vedere De Luca ai funerali, come lo vediamo presente alle manifestazioni per le inaugurazioni delle cliniche private chiamante Hospital; se continuiamo di questo passo chiuderanno i PS pubblici e vedremo sempre più De Luca tagliare i nastri di Pronto Soccorso privati che nessuno potrà permettersi". (ren)