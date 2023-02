Turismo: la corsa motociclistica Milano-Taranto farà tappa nelle "Città dei motori" durante la Italian Motor Week (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salutiamo con entusiasmo la collaborazione con Città dei Motori – dichiarano Natalina, Claudia e Lina Sabatini del Veteran Moto Club di San Martino in Colle (PG) che cura l’organizzazione della corsa – e garantiamo un’edizione assolutamente irrinunciabile sorprendendo ancora una volta i partecipanti con la scoperta di nuovi e straordinari itinerari. In questa 36ª edizione, per motivi di percorso e logistici, non saranno coinvolte tutte le Città della Rete, ma l’auspicio è che la collaborazione possa continuare nei prossimi anni”. Grande la soddisfazione del vicepresidente della Rete Anci Eugenio Leone, del Comune di Pontedera: “La collaborazione stabilita con la Milano-Taranto ci dà modo di condividere un percorso che passa per luoghi della passione motoristica, per le bellezze del nostro Paese, mentre la carovana dei centauri attraverserà alcune delle città più importanti dell'Associazione, a partire da Maranello, ‘capitale’ della Rete e sede della Ferrari, e proseguirà con Pontedera, patria della Piaggio e del mito Vespa: un fatto che legherà idealmente l’Italia dei motori proprio nella settimana dell’Italian Motor Week”. (Com)