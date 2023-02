Pnrr: pubblicato decreto riparto fondo assunzioni piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione del decreto di riparto fondo assunzioni piccoli comuni "è un importante tassello per il rafforzamento della capacità amministrativa e progettuale dei piccoli Comuni impegnati nella loro parte di realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che potranno assumere personale da dedicare specificatamente alla realizzazione degli interventi di cui sono attuatori”. Lo afferma in una nota Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, a proposito del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rende operativo il riparto, tra i Comuni sotto i 5 mila abitanti, del Fondo per assunzioni di professionisti a tempo determinato fino al 2026 legate all’attuazione dei progetti Pnrr. “Siamo consapevoli - continua il ministro - che il 70 per cento delle risorse del Pnrr impatta sulle realtà territoriali e che i comuni sono il motore essenziale per cogliere appieno questa straordinaria opportunità. Diventa quindi essenziale, a partire proprio dalle amministrazioni comunali meno strutturate in termini di organici, fornire gli strumenti necessari per centrare gli obiettivi assegnati. Con questo provvedimento facciamo un ulteriore passo in avanti”. (segue) (Com)