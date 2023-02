Pnrr: pubblicato decreto riparto fondo assunzioni piccoli comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 760 i piccoli comuni beneficiari della misura, per 1.026 unità di personale, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualifica non dirigenziale. Il Dpcm - prosegue la nota - è stato adottato su proposta dello stesso ministro per la Pubblica amministrazione - di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dal cosiddetto primo decreto-legge Pnrr (Dl 6 novembre 2021, n. 152) che ha istituto il Fondo, che mette a disposizione 30 milioni annui fino al 2026, nello stato di previsione del ministero dell’Interno. A tale scopo – specifica il documento - il Dipartimento della funzione pubblica ha realizzato una piattaforma web dedicata, attraverso la quale i Comuni hanno presentato, nel periodo di apertura del bando e relativa proroga, complessivamente 896 istanze. È stata quindi svolta un’istruttoria, che ha portato a definire le 760 istanze ammesse, tesa a verificare la rispondenza ai requisiti di legge e che ha visto anche una successiva fase di ‘soccorso istruttorio’ per evitare che qualche amministrazione potesse rimanere esclusa dal beneficio in questione pur avendone titolo. Il Dpcm arriva a valle di un iter di adozione che ha visto l’avvicendamento tra l’esecutivo Draghi e quello Meloni, ed è stato registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio scorso. Le risorse previste dal provvedimento e non ancora utilizzate sono destinate agli enti locali e, in particolare, a sostenere la spesa dei segretari comunali nei Comuni fino a 5mila abitanti, come previsto dall’ultima legge di Bilancio. Il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con ministero dell’Interno e Mef, è al lavoro al fine di consentire l’utilizzo delle somme non utilizzate per il 2022. (Com)