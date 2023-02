Campania: Piccerillo (Lega), criticità nella fornitura dei dispositivi di monitoraggio per diabetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Lega Antonella Piccerillo ha presentato un'interrogazione al presidente della giunta regionale della Campania con delega alla Sanità, Vincenzo De Luca, al fine di garantire il controllo terapeutico della popolazione diabetica attraverso dispositivi idonei di Flash Glucose Monitoring. "Vista la grave situazione di crisi che si sta manifestando in maniera ancor più pressante a causa della crescita dei pazienti diabetici in Campania, che sarebbero l'8.5% della popolazione", Piccerillo ha posto una serie di quesiti, in particolare vista l'aggiudicazione a favore di un'unica azienda fornitrice di Cgm (Continuous Glucose Monitoring) e non di Fgm (Flash Glucose monitoring). "Esistono forti e molteplici criticità nelle fornitura di dispostivi di monitoraggio flash della glicemia in Regione Campania", ha dichiarato Piccerillo, la quale interroga il governatore per chiedere se sia a conoscenza dei fatti e soprattutto quali provvedimenti intenda intraprendere.(Ren)