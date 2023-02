Governo: De Luca, Meloni promette armi all'Ucraina e non dà soldi alla sanità italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Meloni promuovere una nuova politica di 'forniture di armi'. In questo momento anziché fare armi, produrre munizioni, diamo soldi alla sanità italiana, perché non c’è più un medico. Fra poco non avremo la possibilità di fare i turni nei pronto soccorso. Questa notizia è arrivata al presidente del Consiglio? Ancora una volta, si dorme in piedi!". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una manifestazione tenutasi questa mattina. (Ren)