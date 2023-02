Caserta: la realtà virtuale all'università con "Destinazione Ucbm" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università Campus Bio-Medico di Roma, nata nel 1993 e che quest'anno festeggia il suo trentennale, sorge nella zona sud di Roma all'interno della Riserva naturale regionale di Decima Malafede e utilizza strutture di recente costruzione integrate con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Offre 14 corsi di Laurea che spaziano dalla medicina alle professioni sanitarie, all'ingegneria, alle scienze della alimentazione e nutrizione, oltre a una vasta gamma di Master e corsi Post Lauream. I corsi di Laurea Ucbm puntano a una formazione integrale multidisciplinare e internazionale e guardano fortemente alla ricerca scientifica in un'ottica di innovazione e sostenibilità finalizzata al raggiungimento di risultati a favore del benessere della persona. Secondo i dati del rapporto Almalaurea 2022, realizzato nel 2021 sui laureati del 2020, tra i laureati Ucbm di secondo livello il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo è pari all'80,7 per cento, di 5 punti superiore alla media nazionale che è del 75,7 per cento. Il tasso di occupazione dei laureati Ucbm dopo cinque anni dalla Laurea invece è del 94,3% anche in questo caso ben superiore alla media nazionale che è dell'89,9 per cento. Secondo le ultime rilevazioni dell'Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca scientifica (ANVUR) che ha analizzato oltre 182mila pubblicazioni scientifiche con il contributo di più di 65mila ricercatori italiani, l'Università Campus Bio-Medico di Roma si posiziona all'undicesimo posto in assoluto tra gli atenei italiani, accanto ai più importanti e antichi del Paese, con posizioni di eccellenza in settori come la Clinica chirurgica integrata (primo posto assoluto), l'Area Scienze Biologiche con i prodotti della Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l'Uomo e l'Ambiente (secondo posto) e l'area di Fisiologia (quarto posto). (Ren)