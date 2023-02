Sanità: a Roma le “Giornate della Vista” della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via a Roma la prima tappa dell’anno delle “Giornate della Vista”, il progetto della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia che si pone l'obiettivo di offrire un accesso sostenibile alle visite oculistiche. E' quanto si legge in una nota. L’iniziativa, promossa con il patrocinio della Camera dei deputati, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della regione Lazio e del comune di Roma e in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, si svolgerà dal 20 febbraio al 4 marzo all’interno dell’Hub Vaccinale della Comunità di Sant’Egidio - Ospedale San Gallicano in Via Dei Fienaroli, 13. La Fondazione - continua la nota - si occuperà di effettuare visite oculistiche per persone vulnerabili a titolo gratuito, donando occhiali da vista a chi ne avesse bisogno. Una clinica oculistica completa allestita grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor per l’occasione, nella quale - con il supporto di importanti associazioni quali il Circolo San Pietro, l’Ordine di Malta, la Fondazione Progetto Arca e Binario 95 - oltre 800 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti coordinati dal Dottor Schiano Lomoriello della Fondazione Bietti. La Fondazione Bietti, inoltre, assicurerà alle persone che ne avranno bisogno la prosecuzione delle cure mediche a titolo gratuito. Subito dopo la visita medica, gli ottici di GrandVision e Salmoiraghi & Viganò individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione, che sarà realizzata in tempi brevi grazie all’ausilio di strumentazione tecnica all’avanguardia e grazie alla tele-sagomatura realizzata con il supporto degli studenti di Irsoo, l’Istituto di ricerca in ottica e optometria di Vinci, in provincia di Firenze. I volontari EssilorLuxottica agevoleranno il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali e ognuno di loro parteciperà all’attività con la donazione di un giorno di ferie. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica opera in tutto il mondo. Dal 2013 con il sostegno di governi, Ong e una vasta rete partner, la Fondazione ha dato accesso permanente all'assistenza oculistica a mezzo miliardo di persone e ha fornito occhiali a oltre 58 milioni di individui nelle aree e nelle comunità svantaggiate del pianeta. Facendo proprio l’obiettivo dell’Organizzazione delle nazioni unite, la Fondazione si è posta come traguardo quello di contribuire a eliminare i difetti visivi non corretti nell’arco di una generazione, entro il 2050. (segue) (Com)