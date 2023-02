Stellantis: Fiom-Cgil, premio aziendale non basta, chiediamo confronto su lavoro e salario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l’azienda erogherà nel mese di aprile ai lavoratori, esclusi i somministrati, un importo di 450 euro lordi con le stesse regole di maturazione del premio. Soluzioni condivise per riconoscere la professionalità e l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo possono essere individuate se l’azienda rimuovesse le pregiudiziali negoziali e aprisse ad un reale confronto, unitario, sul rinnovo contrattuale. È necessario proseguire il confronto con l'azienda e il governo sul piano industriale complessivo per individuare le missioni produttive per tutti gli stabilimenti e gli investimenti necessari, con l'obiettivo di tornare a produrre, nel nostro Paese, 1,5 milioni di veicoli", ha concluso Marinelli. (Rpi)