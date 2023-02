Enti locali: Viminale, previsti 3 milioni di euro ai piccoli comuni per il 2021, 2022 e 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i Comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della provincia. Sono stati individuati n. 392 enti. Successivamente, l’Anci e l’Upi hanno espresso parere favorevole alle decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 31 gennaio 2023 concernenti la definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l’anno 2023; la definizione e l’approvazione degli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza per l’anno 2023. Il fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l’anno 2023 è stato quantificato in 153 unità, pari al 120 per cento delle unità cessate dal servizio nell’anno precedente. (Com)