Turismo: la corsa motociclistica Milano-Taranto farà tappa nelle "Città dei motori" durante la Italian Motor Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Milano - Taranto, rievocazione storica che dal 1987 fa rivivere la leggendaria maratona motociclistica degli anni Trenta, dal 3 al 9 luglio toccherà i Comuni delle Città dei Motori in contemporanea con la 'Italian Motor Week’, la manifestazione motoristica vedrà tutti i 37 comuni della Rete Anci impegnati in un calendario di eventi legati alle realtà industriali, sportive e museali del settore dei loro territori. Per Luigi Zironi, presidente di Città dei Motori e sindaco di Maranello, “la Rete Anci ha l’obiettivo e la capacità di promuovere la cultura del Made in Italy motoristico in modo capillare e coordinato, grazie alle eccellenze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche che abbondano nei territori che la compongono. Voglia di stare assieme, passione per i motori e rilancio dei flussi turistici degli appassionati sono il collante della partnership di ‘Città dei Motori’ con una manifestazione antica e prestigiosa come la Milano-Taranto”. (segue) (Com)