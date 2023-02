© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “promuovere una politica programmata, integrata e coordinata per il mare al fine di assicurare la massima efficacia nell’adozione e nell’attuazione delle decisioni in tutti i settori marittimi”. Lo ha affermato il ministro per il Mare, Nello Musumeci, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sulle linee programmatiche in materia di politiche del mare. (Rin)