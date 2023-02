Imprese: Iveco consegna altri 15 S-way a biometano a Spezzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco ha consegnato altri 15 S-way a biometano a Spezzano trasporti. L'azienda di logistica e trasporti è fortemente impegnata nella riduzione della Co2. "Gli investimenti della Spezzano Trasporti sono da sempre rivolti all’ambiente, in quanto la nostra azienda si muove in direzione della transizione ecologica, attraverso la scelta di veicoli sostenibili come gli Iveco S-way Lng alimentati a biometano - ha affermato Antonella Mangano di Spezzano trasporti -, che garantiscono una consistente riduzione di emissioni al fine di rendere sostenibile il percorso e la nostra flotta. In linea con un modello di business incentrato sul rispetto della collettività, ci auguriamo di contribuire al bene sociale e ambientale". (segue) (Rpi)