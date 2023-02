Lavoro: Saiello (M5s), Lsu in Regione Campania con 380 euro al mese è vergognoso - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Parliamo di 165 persone che hanno lavorato per tanti anni negli uffici pubblici della Regione Campania. Grazie anche al governo Conte avevamo creato una norma per avviare una stabilizzazione riservando anche delle risorse come incentivo. Questa cosa è accaduta per tanti e la Regione però per queste persone ha preferito fare un contratto che prevede 10 ore settimanali, una busta paga di 380 euro al mese. E' qualcosa di vergognoso, difficile anche da spiegare fuori a chi già vive dei problemi. Ci si immagina che chi lavora in Regione Campania abbia almeno uno stipendio dignitoso, previsto dal contratto collettivo Nazionale". Così il consigliere regionale Gennaro Saiello (Movimento 5 stelle), a margine del Question time di oggi su “Incremento del tempo parziale dei lavoratori ex Lsu stabilizzati dalla Regione Campania”. (ren)