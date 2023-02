Napoli: polizia municipale, controlli nel quartiere San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità Operativa San Lorenzo a Napoli, ha effettuato una serie di attività mirate al contrasto dell'illegalità sul territorio. Sono state verbalizzate 4 attività commerciali per occupazione di suolo pubblico abusiva, un esercizio commerciale invece è stato verbalizzato per la mancanza di "Scia" di somministrazione e mancata "Scia" sanitaria, il titolare è stato denunciato all' autorità giudiziaria per locale interrato senza autorizzazione. Sul fronte del Codice della Strada gli Agenti di San Lorenzo hanno effettuato controlli su numerose autovetture dai quali sono scaturiti 4 verbali per la mancata copertura assicurativa, 4 verbali per la mancata revisione, 2 verbali per guida senza patente e 2 per guida con patente scaduta. (ren)