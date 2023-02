Enti locali: Viminale, previsti 3 milioni di euro ai piccoli comuni per il 2021, 2022 e 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro ha presieduto oggi una riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, durante la quale l’Anci e l’Upi hanno innanzitutto espresso l’intesa sullo Schema di decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità di riparto, per l’anno 2022, del fondo relativo ai trasferimenti ai Comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Con il provvedimento in esame viene ripartito, per l’anno 2022, il fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, istituito dalla legge di bilancio 2021 presso il Ministero dell’interno, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli Comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. (segue) (Com)