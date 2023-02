Sanità: Muscarà (Gruppo misto), donna deceduta fuori San Giovanni Bosco poteva essere salvata - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Questo question time nasce da una vicenda molto dolorosa che è la morte di una signora, lasciata morire fuori l'ospedale San Giovanni Bosco li dove il pronto soccorso non c'è. Naturalmente ho chiesto se fosse partita un'indagine interna, perchè io ricordo che il giuramento di Ippocrate impone ai medici di intervenire al di la del ruolo. La risposta che è stata data è una risposta assolutamente elusiva che altro non fa che comprovare la colpevolezza rispetto a questa morte che si poteva evitare". Così la consigliera regionale della Campania Maria Muscarà (Gruppo misto), a margine del question time di oggi su “Soccorso urgente a pazienti in caso di accesso improprio al Pronto Soccorso”. (ren)