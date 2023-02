Lavoro: Saiello (M5s), su Lsu ho proposto Tavolo tecnico per vagliare altre soluzioni - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Ho proposto all'assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello, di fare un tavolo tecnico con gli uffici per vagliare anche altre strade, se c'è la possibilità di attingere a fondi europei, altre risorse che la Regione ha, economie che ci possono essere. Serve fare un tavolo tecnico serio e mettere su carta le strade plausibili. Se il governo centrale ci fa perdere tempo o non ci risponde, dobbiamo mettere mano ad altre situazioni, ma è inconcepibile che ci siano 165 persone negli uffici pubblici con un contratto che prevede 380 euro mensili". Così il consigliere regionale Gennaro Saiello (Movimento 5 stelle), a margine del Question time di oggi su "Incremento del tempo parziale dei lavoratori ex Lsu stabilizzati dalla Regione Campania". (ren)