Lega: Pierro, nominati nuovi coordinatori in provincia di SalernO

- "Continua il radicamento territoriale della Lega in provincia dì Salerno con la nomina di nuovi commissari cittadini. A guidare la Lega ad Agropoli sarà Costabile Mondelli, a Battipaglia Fabio Butrico e a Roccadaspide Roberto D'Angelo". A darne notizia è stato il coordinatore provinciale di Salerno on. Attilio Pierro. "Con il segretario regionale Valentino Grant stiamo lavorando per dare voce ai nostri territori e ai tanti amministratori che hanno scelto di mettersi in gioco con i colori della Lega e ai tanti che passeranno con noi nelle prossime settimane. Grazie agli interventi del Governo stiamo dando nuove ed efficaci risposte in termini di sicurezza, supporto alle imprese e alle famiglie al Mezzogiorno. Sappiamo che dobbiamo fare di più. Possiamo fare di più. Come governo, faremo di più", ha concluso il deputato della Lega. (Ren)