- "Dice bene Tommaso Pellegrino: per la fondazione del partito nuovo che nasce su iniziativa di Azione e Italia viva, cominciamo creando subito gruppi comuni nelle Regioni e negli Enti locali come abbiamo già fatto con successo in Parlamento". Lo scrive su Facebook il senatore di Italia viva, Ivan Scalfarotto, commentando la proposta del capogruppo Iv nel Consiglio regionale della Campania. (Rin)