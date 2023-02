Lavoro: Mazzella (M5S), dal ministro Calderone solo ricette di precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro del Lavoro Marina Calderone si comporta da ministro tecnico però fa parte di un governo politico che ha deciso di sfasciare degli strumenti", lo ha affermato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "Ad oggi dopo tanti mesi di governo i cittadini non hanno ancora capito qual è l'alternativa alla sospensione del reddito di cittadinanza e all'abrogazione di opzione donna, e come intende aumentare il potere di acquisto dei lavoratori. In ombra vediamo solo nuove ricette di precarietà all'orizzonte con lo smantellamento anche del decreto dignità", ha concluso Mazzella.(Ren)