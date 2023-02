Superbonus: Rosso (FI), incontro a Palazzo Chigi dimostra che nostre proposte erano giustificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Sono soddisfatto dell’incontro a Palazzo Chigi e auspico che sia il primo di tanti per arrivare a risolvere la questione dei crediti incagliati e della criticitá dello stop alla cessione dei crediti per bonus. Bene ha fatto il Governo a recepire la richiesta di Forza Italia e del presidente Berlusconi affinchè imprese, professionisti, lavoratori e famiglie non fossero lasciate da sole a pagare per gli errori di altri. Lo ha affermato in una nota stampa il senatore di Forza Italia Roberto Rosso. “L’incontro avvenuto è la dimostrazione che le proposte di Forza Italia erano giustificate e che non erano contro la maggioranza bensì servivano per rafforzarla. Sono altrettanto soddisfatto che si stia percorrendo la strada degli f24 che avevo personalmente proposto a più riprese nel DL quarter. Sorrido leggendo il M5s che vuole appropriarsi della proposta di Forza Italia, l’attuale situazione è proprio stata causata da loro e ora vorrebbero propagandare che hanno tutte le soluzioni”, ha concluso Rosso. (Rpi)