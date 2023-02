Campania: presentati a Piedimonte Matese i cinque nuovi treni ibridi di Eav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso la stazione di Piedimonte Matese, comune in provincia di Caserta, sono stati presentati cinque nuovi treni ibridi - alimentati a diesel e da batteria elettrica - dotati di sistema di videosorveglianza e in grado di ridurre i tempi medi di percorrenza. Si tratta delle nuove vetture dell'Eav, società della Regione Campania che gestisce i quasi 400 km di linee ferroviarie regionali, entrate in servizio nell'alto-Casertano sulla linea Piedimonte Matese-Napoli. Alla cerimonia erano presenti il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il presidente di Eav Umberto De Gregorio, il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della IV Commissione Consiliare permanente che si occupa di Trasporti, Urbanistica e Lavori Pubblici, il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, il sindaco di Piedimonte Matese Civitillo e altri primi cittadini dell'area matesina. "La Regione - ha dichiarato Cascone - sta mantenendo le promesse rispettando i punti del suo programma, che era quello di puntare su sicurezza, tecnologia e qualità del viaggio, il tutto per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Entro pochi mesi i tempi di percorrenza da Piedimonte a Napoli saranno ridotti del 30-40 per cento". (segue) (Ren)