Campania: presentati a Piedimonte Matese i cinque nuovi treni ibridi di Eav (2)

- "È di 38 milioni di euro - ha spiegato il presidente di Eav Umberto De Gregorio - l'investimento per i cinque nuovi treni, cui si aggiungono altri 17 milioni di euro impegnati per adeguare i sistemi di segnalamento, i cui lavori finiranno entro il 2023, permettendo così di passare, già da inizio 2024, ad una velocità sulla linea di 80 chilometri orari e di impiegare 90 minuti, mentre ora i treni sulla tratta Piedimonte-Napoli viaggiano a 50 chilometri orari e impiegano due ore. Abbiamo inoltre investito nella stessa area matesina 15 milioni per potenziare la linea dal punto di vista del peso dei treni da sopportare, passando dalle 6 alle 8 tonnellate, 400mila euro per le 'Smart station' ad Alife e Dragoni, quasi cinque milioni per sopprimere sei passaggi a livello e 20 milioni per le gallerie. In totale la Regione Campania ha investito 96 milioni di euro per la ammodernare tutto il servizio ferroviario nell'alto-Casertano". (segue) (Ren)