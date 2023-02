Pnrr: Corte Conti, 120 interventi da esaminare entro i prossimi tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Digitalizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale, salute, istruzione e ricerca, innovazione, sport e infrastrutture sono gli ambiti legati al Pnrr su cui si orienterà l'attenzione dei magistrati contabili, oltre alle analisi ordinarie sulle attività delle amministrazioni centrali in materia di incentivo ai pagamenti elettronici, sostegno dello sport, contrasto alla povertà educativa, riforma dell'amministrazione finanziaria, "patent box", Expo Dubai 2020, spesa farmaceutica, integrazione dei migranti, tutela del patrimonio culturale, del "made in Italy" e dell'eccellenza agroalimentare/gastronomica, opere indifferibili, fondo per gli indennizzi ai risparmiatori. Il documento conterrà gli esiti delle attività svolte nel 2022, con le misure adottate, in risposta, dalle amministrazioni statali controllate, confermando l'impegno della Sezione a svolgere indagini su gestioni di particolare interesse, se richiesto delle Commissioni parlamentari. (Rin)