Sicurezza: giovedì a Pozzuoli riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza

- Sarà riunito a Pozzuoli il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, alla luce dei numerosi episodi di microcriminalità verificatisi negli ultimi mesi sul territorio puteolano. Il vertice, richiesto dal sindaco Gigi Manzoni, si terrà giovedì 23 febbraio al Rione Terra, presso l'ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi. Su sollecitazione dello stesso sindaco, l'incontro, a cui parteciperanno tutti i soggetti che insieme al Comune lavorano per garantire la sicurezza del territorio, sarà seguito da una riunione con le principali organizzazioni di categoria della città. "Nonostante l'ottimo lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell'ordine sul territorio, appare evidente che ci sia bisogno di unire le forze per prevenire e contrastare fenomeni che diventano sempre più frequenti, ai danni di attività commerciali e cittadini - ha detto il sindaco Manzoni - Ringrazio fin da ora tutti i soggetti invitati che parteciperanno all'incontro e contribuiranno a trovare soluzioni ad una situazione che diventa ogni giorno più seria". (Ren)