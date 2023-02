Napoli: Camera di Commercio denuncia possibile truffa per recupero contributo camerale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di Commercio di Napoli, alla luce di numerose segnalazioni ricevute, comunica che non sta inviando alcuna richiesta di pagamento del Contributo Camerale attraverso società o presunti "incaricati all'incasso". Agli uffici sono pervenute richieste di chiarimenti e denunce in tal senso, pertanto l'Ente, presieduto da Ciro Fiola, si tutelerà in tutte le sedi al fine di definire un'eventuale ipotesi di truffa ai danni delle imprese.(ren)