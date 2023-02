Cultura: Sangiuliano riceve al ministero delegazione Federculture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha ricevuto oggi al ministero una delegazione di Federculture, la federazione che raccoglie tutte le maggiori aziende pubbliche e private operanti nel mondo della cultura. E' quanto si legge in una nota del dicastero. L’incontro, a cui hanno partecipato il presidente Andrea Cancellato, il direttore Umberto Croppi, Daniela Picconi, nella doppia veste di vicepresidente Federculture e direttore operativo e Risorse umane dell’Azienda speciale Palaexpo, Mattia Agnetti, segretario organizzativo Fondazione musei civici di Venezia e Pierpaolo Forte, consigliere di amministrazione Parco archeologico di Pompei, si iscrive nel solco di un solido rapporto di collaborazione con il ministero sui temi della governance e della produzione culturale. Federculture - continua la nota - ha portato all’attenzione del ministro le questioni di maggiore rilevanza per il settore, che già nei mesi scorsi sono stati oggetto di azioni di sensibilizzazione verso governo e Parlamento. In particolare, tra questi, il tema della detraibilità delle spese culturali per libri, cinema, musica, teatro, mostre e musei, indispensabile per rivitalizzare la partecipazione culturale di tutti i cittadini. Si è discusso, inoltre, dell’abbassamento e dell’uniformità dell’Iva per tutti i prodotti culturali al 4 per cento e dell’ampliamento della possibilità di utilizzare i benefici di Art bonus a tutti i soggetti e le fondazioni culturali, non solo quelli pubblici o che gestiscono beni pubblici. Al centro dell’incontro, infine, anche il Fondo cultura, che ha generato effetti estremamente positivi negli investimenti sia da parte dei Comuni che da parte dei privati, e del lavoro culturale e dei contratti di settore, ricordando che quello di Federculture è stato rinnovato lo scorso dicembre. (segue) (Com)