Superbonus: Rosso (FI), incontro a Palazzo Chigi dimostra che nostre proposte erano giustificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Sono soddisfatto dell’incontro a Palazzo Chigi e auspico che sia il primo di tanti per arrivare a risolvere la questione dei crediti incagliati e della criticitá dello stop alla cessione dei crediti per bonus. Bene ha fatto il Governo a recepire la richiesta di Forza Italia e del presidente Berlusconi affinchè imprese, professionisti, lavoratori e famiglie non fossero lasciate da sole a pagare per gli errori di altri. Lo ha affermato in una nota stampa il senatore di Forza Italia Roberto Rosso. “L’incontro avvenuto è la dimostrazione che le proposte di Forza Italia erano giustificate e che non erano contro la maggioranza bensì servivano per rafforzarla. Sono altrettanto soddisfatto che si stia percorrendo la strada degli f24 che avevo personalmente proposto a più riprese nel DL quarter. Sorrido leggendo il M5s che vuole appropriarsi della proposta di Forza Italia, l’attuale situazione è proprio stata causata da loro e ora vorrebbero propagandare che hanno tutte le soluzioni”, ha concluso Rosso. (Rpi)